Вашингтон, , 04:02 — REGNUM Ряд участников штурма Капитолия были уволены после того, как работодатели опознали их по фотографиям с места событий в Вашингтоне. Об этом 9 января сообщает канал CBS News.

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Часть участников беспорядков возле здания Конгресса в Вашингтоне остались без работы после того как их работодатели опознали их по опубликованным в интернете фото и видео с места событий. В частности, компания Navistar Direct Marketing уволила своего сотрудника, который был замечен с бейджем компании на шее на ряде фотографий, сделанных во время захвата протестующими здания Капитолия.

Пресс-служба компании пояснила, что любой сотрудник, демонстрирующий опасное для общества поведение и ставящий под угрозу здоровье и безопасность других людей, не будет работать в компании Navistar Direct Marketing.

Также был уволен с работы мужчина, который вёл стрим во время беспорядков возле здания Капитолия, он работал в страховой компании юристом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские граждане не числятся среди задержанных либо пострадавших в результате беспорядков в Вашингтоне.

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