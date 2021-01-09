Стокгольм, , 03:33 — REGNUM Власти Швеции ввели новые ограничения в стране из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба шведского министерства здравоохранения и социальной защиты.

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В стране решили ограничить максимально допустимое число людей на собраниях, в том числе и частных. Теперь людям запрещено собраться группами более восьми человек. Ограничения затронут как обычные домашние мероприятия, так и работу спортивных залов, бань и магазинов.

При этом в ведомстве не исключили и возможного закрытия торговых центров, если эпидемиологическая обстановка по COVID-19 продолжит усугубляться.

Напомним, по последним данным, в Швеции выявлен 489 471 случай заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 7187 человек.