Сантьяго, , 02:51 — REGNUM Чили столкнулась со «сложным сценарием» пандемии в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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Глава чилийского минздрава связывает рост заболеваемости с проведением частных вечеринок и большим количеством людей в торговых центрах. По его мнению, это лишь усугубляет эпидемиологическую обстановку в стране.

Отмечается, что за минувшие сутки в республике выявили рекордное с июня 2020 года число инфицированных SARS-CoV-2 — 4201 человека. Всего с начала пандемии в Чили подтвердили 633 381 случай заражения коронавирусом нового типа.

При этом уже смогли выздороветь 595 799 пациентов. Еще 16 974 с болезнью не справились и скончались.