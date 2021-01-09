Загреб, , 01:34 — REGNUM Власти Хорватии продлили ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, до конца января, сообщает пресс-служба хорватского национального штаба по гражданской обороне.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Сообщается, что в стране по-прежнему будут закрыты заведения общественного питания и запрещены массовые собрания. Власти решили продлить ограничения из-за продолжающегося роста заболеваемости COVID-19.

Отмечается, что больницы в Хорватии работают на пределе возможностей из-за поступления большого числа зараженных коронавирусом нового типа. Также власти беспокоятся, что холодная погода может способствовать более интенсивному распространению инфекции.

По последним данным, в Хорватии с начала пандемии выявили более 217 000 инфицированных SARS-CoV-2. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 4304 человека.