Вашингтон, , 00:40 — REGNUM Новый, более заразный штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется на 50% активнее весеннего варианта, мог появиться в США. Об этом 8 января сообщает телеканал CNN.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Телеканал ссылается на доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса. В нём сказано, что осенне-зимний рост заболеваемости почти вдвое превысил показатели весенне-летнего периода. Это ускорение может являться свидетельством того, что в США мог развиться свой вариант коронавируса, в дополнение к британскому.

Отмечается, что новый штамм может быть на 50% заразнее его весенне-летнего варианта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США за сутки было выявлено более 274 тыс. случаев заражения коронавирусом (SARS-CoV-2), скончались 4085 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В США за сутки скончались 4085 пациентов с COVID-19