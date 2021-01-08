Женева, Швейцария, , 22:33 — REGNUM Большую часть поставок вакцины от COVID-19 закупили богатые страны, государства с низкими доходами на душу населения и большинство со средними доходами в настоящее время не получают вакцину. Об этом 8 января заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус.

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«Богатые страны закупили большую часть поставок различных вакцин», — сказал он на брифинге в Женеве, призвав мировое сообщество решить проблему доступа к вакцинам.

Он уточнил, что применение вакцины от COVID-19 началось в 42 государствах: 36 из них имеют высокие доходы на душу населения, а шесть — средние.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки скончались ещё по меньшей мере 13 696 больных COVID-19, также на планете Земля выявили 771 527 новых случаев заражения коронавирусом.

За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 86 749 940 инфицированных коронавирусом, общее число зарегистрированных летальных случаев достигло 1 890 342.

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