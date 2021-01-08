Вашингтон, , 21:42 — REGNUM Федеральный суд Соединённых Штатов повторно приговорил гражданку России Богдану Осипову (Мобли) к уже отбытому сроку по делу о похищении собственных детей. Соответствующее решение принял судья Эрик Мелгрен на онлайн-слушаниях.

«Я считаю, что приговор в виде отбытого срока и 12 месяцев условно — это достаточный приговор, явно не чрезмерный», — цитирует его РИА Новости.

Судья также удовлетворил предложение прокуроров обязать Осипову просить об отмене её опеки над детьми в России и «потребовать от российских властей разрешить детям выехать в США».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года апелляционный суд США снял с Осиповой обвинения в вымогательстве, которые составляли основную часть её срока наказания, и принял решение о необходимости пересмотреть приговор, оставив лишь обвинения в похищении ребёнка одним из родителей.

В соответствии с новым приговором Осипова могла получить максимальное наказание в виде трёхлетнего тюремного заключения, которое к 27 сентября она уже отбыла. Осипова 10 ноября покинула тюрьму в Данбери (штат Коннектикут).

Читайте также: Богдана Осипова вышла из тюрьмы в США