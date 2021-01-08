Киев, , 20:33 — REGNUM Дело по факту возможного ввоза на Украину лекарств под видом вакцины от COVID-19 возбудили следователи Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 8 января сообщили «Украинским новостям» в пресс-службе СБУ.

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В сообщении говорится, что дело возбуждено по части три статьи 321 Уголовного кодекса (УК) «Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств».

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 6 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Украине проверят информацию о якобы ввозе в страну контрабандной вакцины от COVID-19.

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