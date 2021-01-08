Хельсинки, , 20:09 — REGNUM Власти Финляндии приняли решение продлить приостановку авиасообщения с Великобританией, а также прекратить авиасообщение с ЮАР до 18 января из-за выявления нового штамма коронавируса. Об этом сообщили в агентстве транспорта и связи Финляндии.

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«Мы прекращаем пассажирские авиаперевозки в Финляндию с 11 по 18 января из Великобритании, Ирландии и ЮАР», — сообщили в агентстве, добавив, что это связано с новым штаммом коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Финляндии продлило как минимум до 9 февраля 2021 года ограничения на въезд в эту страну, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Они распространяются и на соседнюю Россию, трафик из которой в Финляндию за 2020 год сократился в четыре раза.

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