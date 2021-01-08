Москва, , 19:49 — REGNUM Новый знак, обозначающий фиксирующие нарушения правил дорожного движения (ПДД) камеры, появится на дорогах Российской Федерации с 1 марта 2021 года. Об этом говорится в постановлении правительства Российской Федерации, обнародованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, заменить действующие в настоящее время таблички о фиксации нарушений ПДД (прямоугольный знак с камерой) должен знак 6.22 «Фотовидеофиксация», который будут устанавливать на трассах вне населенных пунктов на расстоянии 150−300 м до начала зоны контроля, а также на въездах в населенные пункты.

Как передавало ИА REGNUM, в конце декабря 2020 г. в отчёте Научного центра безопасности дорожного движения МВД России за девять месяцев 2020 года говорилось, что в «антирейтинг» МВД РФ по нарушениям на дорогах среди иностранцев вошли граждане Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Армении.

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