Париж, , 18:32 — REGNUM Во Франции Верховный комитет по здравоохранению одобрил использование вакцины от COVID-19 американской компании Moderna. Об этом 8 января сообщает телеканал BFM.

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«Вакцина может использоваться для прививки людей в возрасте от 18 лет и старше, в том числе пожилых людей, в связи с ее эффективностью и удовлетворительной переносимостью», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская фармацевтическая компания Moderna заявила, что в 2021 году выпустит около 600 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции. Компания уже поставила правительству США около 18 млн доз препарата в рамках сделки на 200 млн доз.

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