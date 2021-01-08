Москва, , 18:14 — REGNUM Материал издания Bloomberg, согласно которому бизнесмен Илон Маск обошёл основателя и главу интернет-компании Amazon Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей мира, вызвал неоднозначную реакцию в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 8 января в социальной сети Facebook.

Многие пользователи отметили, что личность Маска, по их видению, неотрывно связана с мировым прогрессом. Они считают, что данная фигура имеет полное право занимать первое место в списке богатейших людей мира.

«Илон Маск относится к той плеяде людей, которая двигает прогресс! Они неординарны и талантливы и, что, самое главное, целеустремленны, поэтому, мы, простые смертные, должны быть им благодарны за то, что в своей жизни имеем!», — поделился своим мнением Лилиан Б.

Другие же парировали данное утверждение тем, что самые богатые люди живут за счёт самых бедных. Они уверены, что такое устройство мира является несправедливым.

«Это же сколько людей живут в нищете ради такого счастья? Мы тоже к этому стремимся? Какая сегодня народная мудрость? «Без лоха жизнь плоха», «ничего личного, просто бизнес«?», — задаётся вопросами Гоша Б.

Нашлись и те, кто указал на то, что речь идёт не о реально располагаемых суммах денег, а лишь о располагаемых активах Маска.

«Вот профессия у людей — считать виртуальную стоимость чужих состояний, о которых они сами чаще всего не догадываются и тем более не могут их монетизировать», — написал Pawel W.

Напомним, 7 января издание Bloomberg опубликовало материал, согласно которому бизнесмен Илон Маск обошёл основателя и главу интернет-компании Amazon Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей мира.