Архангельск, , 17:55 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области COVID-19 диагностировали 242 пациентам, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Лидер по суточному приросту заболевших — Северодвинск (+46), на втором месте — Архангельск (+44), на третьем — Котласский район (+16). 33 новых случая выявлено в Каргопольском районе, 31 — в Онежском, 22 — в Устьянском, 19 — в Коношском, 10 — в Шенкурском, 9 — в Вельском районе, 5 — в Новодвинске, 4 — в Холмогорском районе, по одному — в Пинежском и Виноградовском районах.

«Среди новых случаев выявлен один завозной: заболевший — северодвинец, вернувшийся с отдыха в Турции», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области подтвердили гибель от COVID-19 в 529 случаях.