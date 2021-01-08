Екатеринбург, , 17:50 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 387 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 8 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 384 случая.

С начала пандемии в Свердловской области выявлено на 8 января 61 744 носителя коронавируса. Выздоровели 54 125 человек, 1649 пациентов с COVID-19 скончались (на 18 человек больше, чем днём ранее).