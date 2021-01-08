Нижний Новгород, , 17:43 — REGNUM Российская спортсменка, олимпийская чемпионка по гимнастике Дарья Шкурихина в рождественскую ночь осталась без квартиры. Пожар уничтожил ее вещи и саму квартиру в Нижнем Новгороде. Сама спортсменка и ее домашние любимцы, кошка и шиншилла, не пострадали. О происшествии она написала в социальных сетях.

По ее словам, она не сразу почувствовала запах гари, так как после перенесенного коронавируса ее обоняние не до конца восстановилось.

«Пусть это просто останется здесь. Рождественская ночь 2021 на пепелище своей квартиры. Я расскажу вам всё чуть позже, пока не могу и не понимаю», — написала она.

Спортсменка попросила своих подписчиков помочь деньгами, так как огонь уничтожил многие ценные вещи, технику и сбережения. Карта Дарьи Шкурихиной привязана к номеру телефона 89 616 338 886.

«Благодарю, что все живы! Благодарю, что беспокоитесь! Благодарю за каждые 100 рублей!» — цитирует спортсменку «Комсомольская правда — Нижний Новгород».

Причина пожара выясняется.

Дарья Шкурихина — российская гимнастка, двукратная чемпионка Европы 2006 и 2008 годов. Чемпионка мира 2007 года. Обладательница золотой медали Олимпиады в Пекине в 2008 году.