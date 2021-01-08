Элиста, , 16:50 — REGNUM В Республике Калмыкия жертвами коронавирусной инфекции стали ещё четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 8 января.

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Общее число жертв COVID-19 в Калмыкии за весь период пандемии достигло 208 человек.

Напомним, что в регионе зарегистрировано более 15,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. На лечении находятся 734 пациента.

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