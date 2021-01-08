Гонконг, Китай, , 16:37 — REGNUM Суд Гонконга приговорил троих человек к 51, 63 и 66 месяцам тюремного заключения за нападение на журналиста в 2019 году, сообщает 8 января агентство Синьхуа.

Лай Юнь-лун, Эми Пат и Хо Ка-лок были признаны Гонконгским окружным судом виновными в нападении и нанесении телесного вреда журналисту. Они были также признаны виновными в совершении прочих преступлений, включая демонстрацию оружия с целью угрозы, а также неоправданном лишении свободы.

Трое человек принимали участие в нападении на журналиста пекинской газеты Global Times в Международном аэропорту Гонконга 13 августа 2019 года, что стало одним из самых ужасных актов насилия во время общественных беспорядков в Гонконге.

Судья установил, что осуществленное вышеуказанными лицами преступление подорвало репутацию гонконгской молодежи и дискредитировало жителей Гонконга.