Элиста, , 16:36 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 88 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 8 января.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

В настоящее время в ковидных стационарах лечение получают 734 пациента, из них в тяжёлом состоянии находятся 24 человека. На самоизоляции по месту жительства находятся 4 тыс. 294 жителя республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 15 тыс. 622 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 13 тыс. 38 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии за сутки выявили 94 носителя коронавируса