Улан-Батор, , 16:33 — REGNUM В столице Монголии, городе Улан-Баторе, один из микрорайонов заблокирован с целью проведения массового тестирования на коронавирус. Как сообщили в чрезвычайной комиссии района Баянгол, частичный локдаун установлен на два дня, в течении которых 300 медработников будут тестировать всех проживающих на этой территории.

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Решение связано с тем, что 7 января коронавирус был выявлен у 6 жителей одного подъезда дома, находящегося в районе Баянгол. После окончания массового тестирования проводится дезинфекция территории.

Отметим, на 8 января количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1395. За сутки выявлен 31 случай. Число выздоровевших составляет 896, 2 пациента умерли.