Пекин, , 16:30 — REGNUM Китайская платформа онлайн-видео Douyin была оштрафована за распространение порнографического и вульгарного контента, сообщили 8 января в Национальной канцелярии КНР по борьбе с порнографией и незаконными публикациями.

Некоторые стримеры были уличены в продвижении сексуального контента, курения и брани или же транслировали компьютерные игры, содержащие кровавые сцены или сцены насилия и террора. Прочие стримеры и пользователи были уличены в перенаправлении пользователей на другие платформы за нелегальной деятельностью.

Правоохранительный департамент в сфере культуры Китая распорядился платформам немедленно вычистить весь нелегальный контент, усилить меры слежения за контентом, а также заблокировать всех пользователей за порнографический контент.