Киев, , 16:24 — REGNUM Для Украины крайне важно соблюдать карантин, введенный в стране до 24 января, заявил на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Чиновник отметил, что сейчас в обществе активно обсуждается целесообразность введения ограничений, поскольку количество новых случаев COVID-19 снижается, с 15 тыс. в сутки в конце ноября — начале декабря до 5−8 тыс. сейчас.

«Действительно ситуация стабилизировалась, но она все равно остается достаточно напряженной… Прогнозы всех наших ведущих специалистов в области эпидемиологии говорят о постепенном росте в течение января-февраля количества больных COVID-19 и увеличении, как следствие, нагрузки на медицинскую систему. В частности, у нас сейчас начнется сезонный рост больных гриппом», — заявил Степанов.

Кроме того, отметил министр, период введения усиленного карантина с 8 по 24 января 2021 года совпадает с завершением инкубационного периода заболеваемости COVID-19 у людей, заразившихся во время новогодних праздников, что тоже важно для общей ситуации с заболеваемостью.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 8 января, на Украине начал действовать тотальный карантин. Соответствующее решение правительство страны утвердило еще в начале декабря. Предполагается, что карантин будет действовать следующие 16 дней — до 24 января включительно.