Ухань, Китай, , 16:14 — REGNUM Власти китайского города Ухань, расположенного в среднем течении реки Янцзы, арестовали 110 подозреваемых в незаконном вылове рыбы в 2020 году, сообщает 7 января агентство Синьхуа.

Полиция столицы провинции Хубэй города Уханя раскрыла 77 уголовных дел, связанных с нелегальным выловом рыбы, и арестовала 110 подозреваемых в рамках общенациональной кампании по борьбе с незаконным выловом рыбы на длиннейшей реке Китая.

Местная полиция запустила адресную кампанию после того, как на уханьском участке бассейна реки Янцзы в марте 2020 года был объявлен конец рыболовного сезона. В августе текущего года десять человек были задержаны за использование деструктивных рыболовецких практик.

Около 1078 кг морепродуктов было изъято на месте. Этот случай также вошел в перечень десяти типичных случаев незаконного вылова рыбы, представленный министерством общественной безопасности КНР.