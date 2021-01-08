Салехард, , 16:08 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 138 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 8 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 148 случаев.

Основные очаги заражения на 8 января в ЯНАО: Ноябрьск — 19 случаев; Пуровский район — 18; Новый Уренгой — 17; Губкинский — 13; Лабытнанги — 11.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 8 января 33 315 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 26 619 человек, 350 пациентов с COVID-19 (на два пациента больше, чем днём ранее).