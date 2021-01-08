Москва, , 16:06 — REGNUM Более 20 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в пятницу, 8 января, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Внуково» отменено четыре рейса, еще три задержано; в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре рейса; в аэропорту «Домодедово» задержано восемь рейсов, еще два отменено.

В аэропортах столицы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 22 декабря в столичном метеобюро сообщили, что 2020 год в Москве стал рекордным по теплу и осадкам.

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