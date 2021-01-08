Чебоксары, , 15:50 — REGNUM По данным Гидрометцентра, 2020 год в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В Чебоксарах для повторения рекорда 2008 года не хватило всего 0,025 градуса, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов. Тем не менее, минувший год в столице Чувашии выдался на 1,6 градуса теплее обычного. Средняя температура воздуха составила 5,9 градуса — это на полградуса выше, чем в 2019-м. По данным метеостанции, за 12 месяцев в городе выпало 524 мм осадков — чуть больше обычного. Примерно столько же влаги было зафиксировано годом ранее.

Следите за развитием событий в трансляции: «Итоги 2020 года в России и мире: самое главное — трансляция»

12-летний период примерно соответствует солнечному циклу. Поэтому можно предположить, что после очень теплого года последует более прохладный, как это уже бывало в истории. Наступивший 2021-й ожидается примерно на градус холоднее предыдущего. В первую очередь это будет связано со значительно более морозной зимой. Кроме того, есть вероятность, что впереди ожидется сразу несколько холодных зим подряд.

Уже в нынешнем январе впервые за последние четыре года столбики термометров могут опуститься ниже 30-градусной отметки. А если сбудутся прогнозы численных моделей, то мы увидим и первые в XXI веке минус 35. Это было бы логично после того, как полгода назад температура воздуха в Чебоксарах дважды поднялась выше отметки плюс 34, а в южных районах Чувашии, почти как в 2010-м, воздух прогрелся до 36−37 градусов.Нынешнее лето может продолжить реабилитироваться за прошлые холодные летние месяцы, хотя экстремальной жары, скорее всего, не будет. В соответствии с периодами СуперЛуний самая высокая средняя температура воздуха ожидается в июле. Согласно лунным циклам, дефицит влаги на этот раз наиболее вероятен в апреле и августе — именно в эти месяцы в прошлом году наблюдался переизбыток осадков. А если сохранится влияние 12-летнего солнечного цикла, то 2021 год станет повторением 2009-го, который пока является самым сухим с начала нынешнего столетия.

По данным Гидрометцентра России, к концу январской декады в Чувашии резко похолодает: 11 января, температура воздуха опустится до минуса 18-ти, а затем в республику придут настоящие крещенские морозы.