Москва, , 15:48 — REGNUM С 1 марта 2021 года Министерство внутренних дел Российской Федерации будет аннулировать диагностические карты технического осмотра транспортных средств, если выяснится, что на самом деле автомобили ТО не проходили. Такие данные следуют из новой редакции Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Теперь, при аннулировании диагностических карт, отметка об этом будет вносится в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО). Тем операторам техосмотра, которые выдали диагностическую карту без реального осмотра автомобиля, будет грозить ответственность по статье КоАП «Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств». Это может быть штраф от ста до трёхсот тысяч рублей.

Напомним, что изменение порядка прохождения техосмотра предусматривает, что процесс ТО будет фиксироваться на камеру, а фотографии автомобиля будут отправляться в ЕАИС ТО. Кроме того, в систему будут вноситься даже координаты места нахождения автомобиля, дата и время начала и окончания диагностики.

Диагностическая карта на автомобиль будет выдаваться в электронном виде.