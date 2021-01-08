Тюмень, , 15:34 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 156 случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 157 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 8 января коронавирусом заразились 24 619 человек. Выздоровели 23 147 человек, скончались 207 пациентов с COVID-19.