Воронеж, , 15:06 — REGNUM Каникулы для воронежских школьников завершатся в соответствии с графиком, занятия возобновятся с 11 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

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Зимние каникулы для учеников школ Воронежа продлятся до 10 января включительно. Таким образом, третья четверть начнётся 11 января. Занятия будут вестись в обычном — очном — формате.

Как сообщало ИА REGNUM, зимние каникулы для всех школ Воронежской области начались несколько раньше обычного — с 28 декабря. До начала каникул все занятия велись в очной форме.