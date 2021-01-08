Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM Состояние здоровья народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая была госпитализирована с коронавирусной инфекцией, улучшается. Об этом 8 апреля ИА REGNUM сообщил представитель больницы, где актриса лечится.

Напомним, 86-летняя Алиса Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря 2020 года в федеральную больницу с диагнозом «коронавирусная инфекция».

До госпитализации Алиса Фрейндлих неделю лечилась от COVID-19 амбулаторно. Ее госпитализировали из-за «достаточно интенсивно» ухудшавшегося состояния. В настоящий момент состояние актрисы Большого драматического театра врачи оценивают как стабильно тяжелое.

«Состояние Алисы Бруновны стабильное, на КТ замечено уменьшение степени поражения легких», — рассказали в больнице.

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