Тамбов, , 14:41 — REGNUM В Тамбовской области 8 января подтверждено 163 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на три больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Всего в области зарегистрированы 18 тыс. 933 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 16 тыс. 535 пациентов, в том числе 133 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 204 человека. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тамбовской области за сутки выявлены 160 новых носителей коронавируса