Владимир, , 14:36 — REGNUM Во Владимирской области 8 января подтверждено 164 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 19 тыс. 928 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 17 тыс. 560 пациентов, в том числе 106 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 544 человека, шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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