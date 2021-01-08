Пекин, , 14:27 — REGNUM Органы общественной безопасности Китая получили 99 млн экстренных звонков в период с января по ноябрь 2020 года, сообщили 8 января в Министерстве общественной безопасности.

Таким образом, китайские правоохранители получали в среднем по 300 тыс. звонков в день. Среди общего числа случаев, 97,4 млн были связаны с уголовной активностью, 24,9 млн были звонками о помощи и еще 13,32 млн звонящих желали разрешить споры.

Свыше 200 млн сотрудников полиции по всей стране было направлено на разрешение обращений, благодаря чему удалось помочь 3,35 млн человек за этот период.

Прошло уже 35 лет с момента введения в Китае первой телефонной линии поддержки «110» в провинции Гуандун на юге страны 10 января 1986 года. В этот день в стране теперь празднуется день национальной полиции.