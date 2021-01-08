Астрахань, , 14:24 — REGNUM В Астраханской области 8 января подтверждено 169 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 20 тыс. 552 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 926 человек.

Выздоровели 13 тыс. 309 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 417 человек скончались. Четыре летальных случая подтверждено за сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,98.

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