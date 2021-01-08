Ижевск, , 14:22 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 8 января выявили 199 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 202 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 21 542 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 200 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 17 667 человек. 305 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрированы два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Жертвами заболевания на этот раз стали 81-летняя женщина и 64-летний мужчина.

Порядка 2 796 инфицированных жителей Удмуртии находится в удовлетворительном состоянии, 609 — в состоянии средней степени тяжести, 165 — в тяжелом состоянии.

Всего в республике провели свыше 756,2 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию, за последние сутки — 2 573.

ИА REGNUM напоминает, в Удмуртии определили режим работы медицинских организаций в новогодние праздничные дни. Так, для помощи взрослым 2, 4, 6 и 8 января работают амбулаторно-поликлинические службы. Также продолжают оказывать неотложную помощь, включая стоматологическую. Работают узкие специалисты, лаборатории и рентген, а также врачебные комиссии, продолжается обслуживание вызовов на дом.

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