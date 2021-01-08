Липецк, , 14:10 — REGNUM В Липецкой области 8 января подтверждено 162 новых случая заражения коронавирусом — на семь меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 17 тыс. 358 положительных тестов.

За весь период наблюдения 12 тыс. 876 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 14 — за последние сутки. 285 человек скончались. Один новый летальный случай подтвержден за последние сутки.

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