Пекин, , 14:04 — REGNUM Количество инцидентов на рабочих местах, связанных с нарушением правил безопасности, также количество смертей в их результате в Китае достигло наименьшего показателя за семьдесят лет, сообщили 7 января в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР.

Количество инцидентов, связанных с производственной безопасностью и число смертей в их результате упало на 15,5% и 8,3% соответственно, сообщили в министерстве. В 2020 году число погибших и пропавших без вести в результате природных катаклизмов также упало до минимального уровня с 1949 года.

Для устранения различных катаклизмов и инцидентов в стране за год 61 раз объявлялось экстренное реагирование и 91 рабочая группа была направлена на устранение последствий и рисков.