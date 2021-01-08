Курск, , 14:04 — REGNUM В Курской области 8 января зарегистрировано 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 22 тыс. 189 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 19 тыс. 595 пациентов, в том числе 101 — за последние сутки. Скончались 319 человек. Два новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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