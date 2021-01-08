Красногорск, , 14:01 — REGNUM Стали известны подробности смерти российского бизнесмена, основателя косметического бренда Natura Siberica Андрея Трубникова. Об этом сегодня, 8 января, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что о кончине Трубникова сообщил его пресс-секретарь. Бизнесмену, который создал такие бренды, как «Рецепт бабушки Агафьи», Natura Siberica, Organic Shop, был 61 год.

Стало известно, что Трубникова нашли без сознания ещё вечером 7 января в его доме в коттеджном посёлке Графские пруды. Бизнесмену стало плохо после сна и утром домработница вызвала карету скорой помощи.

Медикам не удалось спасти Трубникова — он скончался до приезда бригады врачей. Точную причину смерти установит вскрытие.