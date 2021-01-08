Саранск, , 14:08 — REGNUM В Мордовии за сутки зарегистрированы 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на 8 января общее число выявленных случаев составляет 14 181. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Полностью выздоровели 11 743 пациента, за сутки — 67. Двоих инфицированных врачам не удалось спасти — 87-летнюю женщину и 82-летнего мужчину. Всего в республике на сегодняшний день подтвержден 101 летальный исход от последствий заражения коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Мордовии специалисты регионального управления Роспотребнадзора регулярно проводили рейды по соблюдение противоэпидемических мер объектами торговли, транспорта, общественного питания. За осень было выписано 265 протоколов об административных правонарушениях.

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