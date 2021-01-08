Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM Жителей Ленинградской области предупредили о снижении температуры воздуха до минус 21 градуса. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

По прогнозу синоптиков, в регионе 9 января ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный 2−6 м/с.

«Температура воздуха в течение суток: на западе −7…−12 градусов, ночью и утром местами до — 15 градусов; на востоке −10…−15 градусов, ночью и утром местами −16…−22 градусов», — говорится в сообщении.

На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало.

Отметим, 10 января также ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер переменный 1−5 м/с, вечером на западе юго-восточный 4−9 м/с. Температура воздуха ночью −13…−18 градусов, при прояснении местами −20…−25 градусов, днем −10…−15 градусов, на востоке местами до — 20 градусов. На дорогах местами гололедица.

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