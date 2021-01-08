Киров, , 13:51 — REGNUM В Кировской области за сутки заразились SARS-CoV-2 еще 233 жителя. Таким образом, по состоянию на 8 января общее число выявленных случаев заболевания достигло 27 491. Об этом информирует общероссийский оперативный штаб.

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Всего побороли коронавирусную инфекцию 21 128 пациентов. Скончались за время пандемии 238 человек.

За стуки в лабораториях региона проведено более 5,5 тыс. исследований на COVID-19. На стационарном лечение на сегодняшний день находятся 3 128 жителей, в том числе с COVID-19 — 2 709 человек, из них 2 615 пациентов — с пневмонией. В реанимации помощь оказывают 113 пациентам с коронавирусом, 20 из которых на ИВЛ. Амбулаторная помощь осуществляется 13 112 пациентам, сообщает пресс-службе областного минздрава.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Кировской области митрополит Вятский и Слободской Марк в преддверии празднования Рождества Христова и Крещения призывал прихожан соблюдать меры по профилактике коронавирусной инфекции. Он просил «по возможности» совершать домашнюю молитву.

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