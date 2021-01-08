Москва, , 13:23 — REGNUM Федеральный научный центр исследований и разработки М. П. Чумакова РАН создаёт новую, третью российскую вакцину от коронавируса. Об этом 8 января заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на телеканале «Россия 24».

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"Мы пытаемся создать вакцину, которая влияет преимущественно на клеточный иммунитет, при этом обладает некоторым влиянием и на образование антител, но этот эффект не является превалирующим», — заявила Скворцова.

«Мы пока имеем активно действующую рецептуру. Мы видим на клинических исследованиях, что она действует, что она иммуногенна и, как нам представляется, безопасна. Что мы хотели бы? Чтобы мутации, которые возникают в вирусе, не повлияли на эффективность вакцины, и уже тем более не вызвали антител-опосредованного усиления инфекции», — указала она.