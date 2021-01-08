Москва, , 13:13 — REGNUM Российские вакцины имеют серьёзные конкурентные преимущества в сравнении с западными аналогами. Об этом 8 января заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на телеканале «Россия 24».

Российская вакцина от коронавируса Спутник V Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Очень важно понимать массивное преимущество российской вакцины. Первое — это безопасность. Потому что у нас используется абсолютно проверенный десятилетиями платформа аденовируса человека. Это очень сильно её отличает от новых, непроверенных долгосрочно подходов и вакцин», — заявил Дмитриев.

«Второе, безусловно, эффективность. Мы показали на испытаниях более 22 тыс. человек, эффективность более 90%. Это, безусловно, гораздо выше, чем у ряда других вакцин, которые показали эффективность около 62%, находятся на уровне ряда американских вакцин», — указал он.

Третье преимущество российской вакцины состоит в цене, продолжил Дмитриев.

«Мы находимся в цене меньше 10 долларов за укол, меньше 20 долларов за два укола, что делает её в два-три раза дешевле американских вакцин», — пояснил он.

«Четвёртое — это температура. У нас есть режим хранения +2 — +8, по сравнению — 70 градусов для ряда американских вакцин. И последнее — это продолжительность действия. Мы считаем, что за счёт того, что используются два различных (аденовирусных) вектора для двух различных уколов, наша вакцина будет действовать больше, чем ряд других вакцин», — заключил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.