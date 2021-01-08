Волгоград, , 13:16 — REGNUM В Волгоградской области 8 января подтверждено 262 случая заражения коронавирусом, что на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано три летальных исхода, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения инфекцией в Волгоградской области достигло 37 тыс. 513. Завершили лечение 35 тыс. 606 человек, в том числе 251 выписан за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё три человека. Всего в регионе зарегистрировано 497 смертельных случаев.