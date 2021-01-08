Москва, , 12:58 — REGNUM В Москве действует около 70 пунктов, где гражданам предоставляют вакцины от коронавируса, и в случае необходимости это количество можно будет удвоить. Об этом 8 января заявил мэр Москвы Сергей Собянин на телеканале «Россия 24».

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«Наши прививочные пункты — 70 пунктов, которые открыты — так же работают в спокойном режиме и будут работать в праздничные дни. Так что можно спокойно записываться и в новогодние праздники также прививаться», — заявил Собянин.

«Если будет необходимость — мы увидим, что количество прививочных пунктов недостаточно, и люди выстраиваются в очереди, — то, конечно, будем открывать дополнительно. У нас в горячем резерве ещё столько же прививочных пунктов готовы открыться в любой момент», — указал он.