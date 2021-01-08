Рязань, , 13:14 — REGNUM За прошедшие сутки 133 носителя коронавируса выявлено в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 8 января в региональной оперативной рабочей группе. Это на три человека больше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после лечения ещё 109 пациентов.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,7%. Всего в регионе подтверждено 19 тыс. 228 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 17,5 тысячи человек.

В лечебных учреждениях находится 521 пациент с COVID-19, из них 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.