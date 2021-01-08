Брянск, , 13:13 — REGNUM В Брянской области 8 января подтверждено 198 случаев заражения коронавирусом, столько же, сколько за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Лаборатории проверили 1237 тестов.

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С начала пандемии в Брянской области подтвердили 24 тыс. 737 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели после лечения 22 тыс. 243 человека, в том числе 131 пациент выписан за минувшие сутки.

Лаборатории региона провели 378 тыс. 519 исследований на инфекцию.