Белгород, , 13:12 — REGNUM За минувшие сутки 184 носителя коронавируса выявлено в Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 8 января в региональном оперативном штабе. Это на пять человек меньше, чем выявлено сутками ранее. В стационарах находятся 996 пациентов.

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В тяжёлом состоянии на ИВЛ 128 пациентов, лечатся амбулаторно 3149 человек, на самоизоляции 10 тыс. 621 житель. В целом в Белгородской области подтверждено 23 тыс. 324 случая заражения инфекцией, выздоровели 18 тыс. 902 человека, в том числе 80 выписаны за сутки.

Зарегистрировано два летальных исхода. Всего в регионе от осложнений при COVID-19 скончались 277 человек.