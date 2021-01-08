Киев, , 12:53 — REGNUM На Украине с сегодняшнего дня, 8 января, начал действовать режим жесткого карантина из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

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Напомним, что власти Украины приняли решение о введении локдауна с 8 января как минимум до 24 января ещё в начале декабря 2020 года. Решение было принято на заседании кабинета министров Украины.

Согласно принятому решению для посетителей закрываются бары и рестораны — работать они могут только на вынос и на доставку. Также закрываются рынки, фитнес-залы и развлекательные заведения. Все массовые мероприятия запрещаются.

Также закрываются школы и высшие учебные заведения. Тем не менее продолжают работать детские сады.

Кроме того, работать будут продовольственные магазины, банки, аптеки и почтовые отделения.

По предварительной записи могут принимать клиентов салоны красоты и парикмахерские.

Общественный транспорт будет работать.

Такими мерами власти Украины пытаются сдержать распространение коронавируса SARS-CoV-2 и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Напомним, что на Украине довольно низкий объем тестирований на коронавирус, реальная картина распространения коронавируса не ясна. Перспективы вакцинации населения Укараины туманны. Власти в Киеве с маниакальным упорством отказываются от российской вакцины «Спутник V» и надеются, что им предоставят вакцину по международной программе COVAX. Но программа эта буксует, так как в мировом масштабе производство вакцин масштабируемый медленно, к тому же, для программы нужны деньги.