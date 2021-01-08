Ростов-на-Дону, , 12:46 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано восемь летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 января.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались четыре женщины в возрасте от 55 лет до 91 года и четверо мужчин в возрасте от 64 до 79 лет. Все ковид-пациенты страдали хроническими заболеваниями.

Общее число жертв COVID-19 в Ростовской области достигло 2 тыс. 180 человек.

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